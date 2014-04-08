Путин отправил Ивана Белозерцева в отставку

Чиновник лишился места губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

Российский президент Владимир Путин отправил Пензенского губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в отставку. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте Кремля. По данным пресс-службы администрации, чиновник освобожден от должности в связи с утратой доверия.

Напомним, что Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. Следствие полагает, что в прошлом году фигурант расследования через посредников получил деньги и другие ценные вещи от руководителя фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова. Взамен губернатор мого обеспечить предпринимателям конкурентные преимущества в выполнении государственных контрактов по закупке лекарств и медицинских изделий.

В настоящее время всем четверым подозреваемым предъявлены обвинения. Суд арестовал фигурантов дела. По нему также проходит водитель представительства Пензенской области Геннадий Марков и заместитель директора представительства правительства РФ Федор Федотов. Они могли выступать посредниками при незаконных сделках.

Суд арестовал губернатора Пензенской области Белозерцева.

Фото: Kremlin.ru