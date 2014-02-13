Басманный суд Москвы арестовал экс-сенатора Шпигеля по делу о взятках

Ранее под стражу за получение взятки был заключен Белозерцев и еще четверо фигурантов дела.

В Москве суд арестовал экс-сенатора Шпигеля по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Известно, что в отношении Бориса Шпигеля избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 20 мая 2021 года. Уточняется, что защита будет обжаловать арест.

Напомним, что накануне Борису Шпигелю стало плохо прямо во время заседания. Его вынесли из здания на носилках и увезли на скорой помощи.

Ранее мы сообщали о том, что в Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве школьницы.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации