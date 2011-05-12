Мужчину приговорили к заключению на 24 года.

В Тамбовской области вынесен приговор по уголовному делу об убийстве школьницы. Об этом заявили представители прокуратуры и Следственного комитета по региону. В надзорных ведомствах уточнили, что суд вынес решение в отношении жителя города Котовск. Его признали виновным в убийстве и сексуальном насилии над 13-летней девочкой.

Следствие полагает, что вечером 7 марта прошлого года фигурант расследования увидел подростка, которая возвращалась домой с танцев. Он остановил автомобиль, вышел из машины и ударил девочку. После этого мужчина затащил жертву в транспортное средство, отвез в безлюдное место. После насилия обвиняемый задушил ребенка. Тело погибшей он закопал в лесном массиве около города.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "к" ч. 2 ст. 105, п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 1 ст. 167 УК РФ. Суд приговорил виновника к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима. пресс-служба прокуратуры Тамбовской области

Напомним, что школьницу четыре дня искали спасатели и волонтеры. К мероприятиям привлекалось более 600 человек, включая полицию, МЧС, следователей, местных жителей. В ходе расследования подозреваемый не признал вину и пытался ввести следствие в заблуждение. Позже он сознался в совершенном и рассказал о том, где спрятал тело жертвы.

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности пяти людям.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России