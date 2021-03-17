В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности пяти людям

Трагедия произошла в поселке Филатовский.

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ по признакам причинения смерти по неосторожности пяти людям. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону.

Трагедия произошла утром 16 марта на Совхозной улице поселка Филатовский Инжавинского района. Специалисты обнаружили на пепелище в двухквартирном доме останки пятерых человек. В числе погибших был хозяин жилища, а также его гости - четверо мужчин и женщина. Их возраст примерно варьируется от 45 лет до 61 года. По предварительной информации, жертвы отравились угарным газом.

Известно, что в одной из пострадавших комнат найдены следы возгорания, оплавление корпуса телевизора. На месте произошедшего работают криминалисты и следователи. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Пять человек погибли в Тамбовской области после взрыва телевизора.

Фото и видео: Следственный комитет России