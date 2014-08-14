Пять человек погибли в Тамбовской области после взрыва телевизора

Причиной несчастного случая стало отравление угарным газом.

Пять человек погибли в поселке Филатовский под Тамбовом после взрыва телевизора. Об этом сообщает СК региона.

Тела умерших обнаружили утром 16 марта. В ведомстве уточнили, что четверо мужчин и одна женщина (все - в возрасте от 45 лет до 61 года) находились в доме и распивали спиртные напитки. В одной из комнат взорвался телевизор, а после его возгорания произошло сильное задымление.

Причиной несчастного случая стало отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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Видео: Следственный комитет России