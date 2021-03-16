В Самаре мужчина пытался "изнасиловать" трамвай

Водитель электротранспорта не отреагировал на его выходку.

В Самаре неизвестный мужчина изобразил сцену насилия возле трамвая. Об этом сообщает портал "Pro Город Самара".

Инцидент произошел на проспекте Ленина. Видеорегистратор одного из автомобилей запечатлил момент, когда мужчина пытался успеть на трамвай, пока двери не закрылись. Тот разозлился и начал изображать половой акт возле электротранспорта. Водитель трамвая не отреагировал на его выходку.

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