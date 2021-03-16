У липецкого депутата нашли склад боеприпасов времен ВОВ

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

У липецкого депутата нашли склад боеприпасов времен Второй мировой войны. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ по региону. Известно, что речь идет о представителе сельсовета Воловского района. Во время допроса мужчина заявил представителям закона о том, что он собирал свою коллекцию на протяжении трех лет во время раскопок.

Следствие полагает, что подозреваемый нелегально хранил снаряды в собственном гараже и родительстком доме. Специалисты нашли немецкий артиллерийский осколочно-фугасный снаряд, около 300 патронов "Маузер", ручные осколочные гранаты Ф-1, минометную мину, танковые, ручные и авиационные пулеметы. Также эксперты изъяли у гражданина взрывчатые веществ с массой до десяти килограммов. В СК уточнили, что найденные боеприпасы и порох пригодны для стрельбы. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело.

Госдума вводит миллионные штрафы и лишение свободы за оскорбление ветеранов.

Фото: lipetsk.sledcom.ru

Видео: Youtube/Вести Липецк