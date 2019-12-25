Банда наркосбытчиков спрятала в лесополосе на проспекте Героев 280 свертков с мефедроном

Всех троих задержали, почти 600 граммов наркотика изъяли.

В минувший вторник, 9 марта, полиция обнаружила в лесополосе на пересечении проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова несколько тайников-закладок с наркотиками. Как подсчитали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, под кустами нашли сразу 280 свертков смеси с мефедроном общей массой 300 граммов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала и предполагаемых закладчиков, которыми оказались 31-летняя уроженка сопредельного государства, 26-летний житель Липецкой области и 19-летняя петербурженка. Как выяснилось, банда продавала наркотики через интернет-магазин. В ходе обыска в квартире на Пограничника Гарькавого полицейские нашли и изъяли еще около 300 граммов запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Сенной ограбили офис микрокредитов.

Фото: пресс-служба ГУ МВД