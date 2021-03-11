На Сенной ограбили офис микрокредитов

Двое в масках угрожали сотруднику офиса ножом.

Очередное ограбление произошло в Петербурге. На этот раз пострадал офис микрокредитов на Сенной площади, 7. Двое неизвестных мужчин в маске около часа дня ворвались внутрь и начали угрожать сотруднику.

На кадрах, которые попали в редакцию Piter.TV, видно, что один из мужчин стоял у дверей, а второй угрожал, предположительно, ножом. По предварительным данным, злоумышленники украли около 50 тысяч рублей. Позже они поймали такси на Московском проспекте и скрылись.

Ранее мы писали, что грабителя петербургского банка задержали в столице.

Видео: Piter.TV