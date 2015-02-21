Грабителя петербургского банка задержали в столице

Грабителем оказался 24-летний мигрант, проживающий в Петербурге и подрабатывающий на одной из строек.

В четверг, 11 марта, в Москве был задержан грабитель банка на Индустриальном проспекте в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Ограбление произошло 9 марта около пяти часов вечера. Мужчина пригрозил сотруднице банка игрушечной гранатой и унес более 2,5 миллиона рублей. Проанализировав кадры с камер видеонаблюдения, специалисты установили личность злоумышленника. Он снимал квартиру в Невском районе и имел вид на жительство в России.

После ограбления мужчина добрался до Москвы на такси, где избавился от одежды, в которой заходил в банк, купил на украденные деньги несколько дорогих смартфонов, одежды и дал в долг 100 тысяч своему знакомому. В номере отеля, где остановился мигрант, его и задержали столичные силовики. Там же обнаружили оставшиеся 1,8 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли труп мужчины в машине.

Видео: Piter.TV