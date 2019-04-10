В Петербурге нашли труп мужчины в машине

По предварительным данным, на теле нет видимых следов насильственной смерти.

Днем в четверг, 11 марта, на территории таможни Петербурга, на Горском шоссе, в багажнике машины был обнаружен труп человека Об этом сообщили "Невские Новости".

На теле неизвестного мужчины, по предварительным данным, не нашли следы насильственной смерти. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в багажнике находился труп 48-летнего жителя Белгорода. Специалисты выяснят причину смерти.

Ранее мы писали, что травмированных на санках и лыжах людей будут привозить в Институт скорой помощи.

Фото: Piter.TV