В канаве на Суздальском проспекте обнаружен труп

Личность женщины пока не установлена.

Вечером в пятницу, 12 марта, в канаве у дома №1 по Суздальскому проспекту был обнаружен труп неизвестной женщины, сообщил источник в правоохранительных органах.

К месту прибыли службы экстренного реагирования. Тело извлекли с помощью носилок и отправили на экспертизу. Следственный комитет проводит необходимые работы по инциденту. Личность погибшей пока неизвестна, деталей происшествия не раскрываются.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли труп мужчины в машине.

Фото: Piter.TV