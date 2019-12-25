Ссора участников СВО на Суздальском завершилась для одного из них реанимацией

Пострадавшему 51 год, его доставили в Елизаветинскую больницу.

В Калининском районе Петербурга двое участников СВО не сошлись в политических взглядах и устроили драку. В результате один из них оказался в реанимации, пишет "Фонтанка".

Конфликт произошел ночью 31 мая. Началась ссора на детской площадке, а завершилась в парадной дома на Суздальском проспекте. "Победителем" стал 25-летний мужчина, который был выпущен из колонии на фронт. Пострадавшему 51 год, его доставили в Елизаветинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и другими травмами. Состояние врачи оценили как тяжелое.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что на эскалаторе станции "Площадь Ленина" произошла драка.

Фото: Piter.TV