На эскалаторе станции "Площадь Ленина" произошла драка

Пострадавший обратился в травмпункт, у него зафиксировали повреждение связочного аппарата пальца на руке.

В петербургском метрополитене произошла драка между пассажирами. Об этом пишет 78.ru.

На эскалаторе станции "Площадь Ленина" 28 мая у мужчины случился конфликт с неизвестным. Первый обратился в травмпункт, у него зафиксировали повреждение связочного аппарата пальца на руке. После оказания помощи пострадавшего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Предварительно, нападавший не пропустил толпу, которая шла вниз в час пик. Потерпевший спорил с незнакомцем, и в какой-то момент последний оттолкнул его. В результате мужчина упал на ступени.

Ранее мы рассказывали о том, что задержан избивший таксиста в ходе конфликта в Кудрово.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)