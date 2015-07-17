Задержан избивший таксиста в ходе конфликта в Кудрово. В машине мужчины нашли гранату

Полицейские усомнились в адекватности водителя, налицо фиксировались признаки наркотического опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали участника дорожного конфликта с таксистом во Всеволожском районе, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Правоохранители в ходе мониторинга интернета 29 мая выявили видео конфликта между водителем машины Chevrolet и такси Kia. Последний был избит своим оппонентом.

Уже днем 30 мая остановили разыскиваемый автомобиль, за рулем находился 35-летний мужчина. Он во время проверки документов управлял иномаркой без соответствующего права. Кроме того, полицейские усомнились в адекватности водителя, налицо фиксировались признаки наркотического опьянения. Нарушитель направлен на медицинское освидетельствование, позже его доставят в отдел для дальнейшего разбирательства. В салоне сидели еще две нетрезвые женщины, в отношении них составлены административные протоколы.

Помимо этого, в машине нашли боевую гранату Ф-1. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: к ответственности привлечены трое мужчин, которые нарушили ПДД в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти