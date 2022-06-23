К ответственности привлечены трое мужчин, которые нарушили ПДД в Петербурге

Один из водителей был привлечен за выезд на полосу встречного движения, остальных поймали за то же деяние и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали троих мужчин, нарушивших ПДД. Об этом рассказали в МВД России.

Видеозаписи с нарушениями полицейские выявили в ходе мониторинга социальных сетей с 27 по 28 мая. Один из водителей был привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, остальных поймали за то же деяние и проезд на запрещающий сигнал светофора.

За проезд на "красный" штрафуют на 1,5 тыс. рублей, а за выезд на "встречку" – на 7,5 тыс. рублей, еще возможно лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее мы сообщили о том, что в регионе с 30 мая по 1 июня пройдет рейд "Нетрезвый водитель". За нарушение правила грозит штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти