В Петербурге и Ленобласти с 30 мая по 1 июня пройдёт рейд "Нетрезвый водитель"

За нетрезвое вождение грозит штраф и лишение водительских прав.

В выходные дни (30 мая – 1 июня) сотрудники Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области осуществят сплошные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

В предстоящие выходные на территории Санкт-Петербурга и области Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

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Фото: Piter.tv