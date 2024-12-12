Полиция задержала мигранта-нелегала на мопеде дороге "Соловьевка – Громово"

Внезапно мигрант завел двигатель мопеда и попытался скрыться от правоохранителей, наехав на одного из полицейских и сбив с ног второго.

В Ленинградской области полиция задержала мигранта-нелегала на мопеде, пытавшегося скрыться от правоохранителей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около часа дня 29 мая на 6 км автодороги "Соловьевка – Громово" в рамках профилактической операции "Мото" сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен мопед "Шторм" под управлением 54-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. При проверке документов выяснилось, что мужчина находится на территории России нелегально.

Внезапно мигрант завел двигатель мопеда и попытался скрыться от правоохранителей, наехав на одного из полицейских и сбив с ног второго. Полицейским удалось остановить транспортное средство. Попытка мужчины убежать в лес не увенчалась успехом: он был задержан и доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции серьезных травм не получили. Мигрант привлечен к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства и ПДД.

Материалы работы полиции переданы в следственные органы.

В Петербурге перед судом предстанет мигрант, предложивший полицейскому взятку 1 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv