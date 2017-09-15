В Петербурге у нетрезвого водителя конфисковали мопед

Он уже не в первый раз садится за руль в состоянии опьянения.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего петербуржца Ж. Он признан виновным в управлении ТС в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что 27 августа 2023 года петербуржец, будучи ранее привлеченным по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), находясь в состоянии опьянения, управлял мопедом BM JOY 4. У дома 3 по Двинской улице он был остановлен сотрудниками ДПС.

Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев

Мопед конфискован в доход государства.

Фото: Piter.tv