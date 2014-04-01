Водитель Volkswagen влетел в столб из-за самокатчика на Суздальском проспекте

На Суздальском проспекте в Петербурге произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП".
Вечером 31 марта мужчина ехал на электросамокате по встречной полосе движения, из-за чего водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в столб. Машина получила серьезные повреждения.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется, все обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее на Piter.TV: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусами в Пушкине.
Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП
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