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Водитель Volkswagen влетел в столб из-за самокатчика на Суздальском проспекте

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В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

На Суздальском проспекте в Петербурге произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП". 

Вечером 31 марта мужчина ехал на электросамокате по встречной полосе движения, из-за чего водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в столб. Машина получила серьезные повреждения. 

В настоящее время информация о пострадавших уточняется, все обстоятельства ДТП выясняются. 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусами в Пушкине. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП 

Теги: дтп, суздальский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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