Водитель Volkswagen влетел в столб из-за самокатчика на Суздальском проспекте

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

На Суздальском проспекте в Петербурге произошла авария. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП".

Вечером 31 марта мужчина ехал на электросамокате по встречной полосе движения, из-за чего водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и врезался в столб. Машина получила серьезные повреждения.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется, все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусами в Пушкине.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП