Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусами в Пушкине

Количество пострадавших выросло с трех до четырех.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту аварии c участием двух автобусов в Пушкине, рассказали в ведомстве.

В ДТП на пересечении Ахматовской и Железнодорожной улиц пострадали пассажиры, количество выросло с трех до четырех, среди них – 11-летний ребенок. Всем потребовалась госпитализация.

Следователи города проводят проверку по ст. 238 УК РФ.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Парастаевой М. Г. возбудить уголовное дело и представить доклад. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга