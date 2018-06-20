В Ленобласти нашли повешенного на поясе от халата мужчину

Тело было привязано к душке кровати.

Во вторник, 9 апреля, в Гатчинском районе Ленобласти обнаружили повешенный на поясе от халата труп мужчины. Об этом пишут "Невские новости".

Тело было привязано к душке кровати. На нем уже виднелись признаки гнилостных изменений.

Умерший был одет в тулуп серого цвета, серую футболку, синие джинсы, пиджак, черные носки и кроссовки. Предсмертных записок на месте происшествия не обнаружено.

Личность погибшего мужчины установлена. Тело было доставлено в морг на экспертизу. Устанавливаются детали случившегося.

Ранее мы писали, что на Канонерском острове нашли труп женщины в вязаном платье и шарфе.

Фото: Piter.TV