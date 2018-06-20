На Канонерском острове нашли труп женщины в вязаном платье и шарфе

Ранее на Канонерском острове нашли 5 мешков с расчлененными людьми.

На Канонерском острове нашли труп женщины. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, во вторник, 9 апреля, около десяти часов на косе у выхода в Финский залив прохожие нашли тело женщины. На вид, погибшей от 30 до 40 лет, видимых признаков насильственной смерти на трупе не выявлено. На женщине было вязаное платье с бордовым шарфом. Останки направлены в морг для выяснения причины смерти.

Ранее на Канонерском острове нашли мешки с человеческими бедрами, кожей и другими частями тела. На костях эксперт разглядел следы пилы.

Фото: Piter.TV