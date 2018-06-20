Мешки с кусками человеческого тела нашли на Канонерском острове

Возбуждено уголовное дело по факту убийства неустановленного лица.

В Кировском районе Северной столицы нашли мешки с кусками человеческого тела. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами плоти были найдены 5 апреля около 18 часов в 250 м от дома 3 по Канонерскому острову. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство).

Останки были найдены 33-летним прохожим пакеты с расчлененными останками лежали в конце Путиловской набережной, на тропинке, которая ведет в лес. Мешки находились в небольшом овраге, присыпанные песком и снегом. Один из пакетов был в раскрытом виде, внутри можно было увидеть части правого бедра, грудины, голени, плеча, часть таза, куски кожи.



Предположительно, останки принадлежат мужчине. На костях эскперт разглядел следы пилы.