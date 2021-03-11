Травмированных на санках и лыжах людей будут привозить в Институт скорой помощи

В четверг, 11 марта, глава НИИ скорой помощи Петербурга Вадим Мануковский в разговоре с "Петербургским дневником" рассказал, что институт развернул дополнительные отделения для травмированных на санках и лыжах.
Специалист отметил, что горожане калечатся там, где отдыхают. Из-за закрытых границ все травмы приходятся непосредственно на наши склоны и катки, поэтому в этом году увеличилось количество травмированных пациентов.
Зима в этом году была достаточно суровая, снег и лед были почти все время. Я даже вынужден был открыть третье отделение под травму, перепрофилировав урологию
Вадим Мануковский.
По словам специалиста, поток травматологических пациентов пока не снижается: с приходом тепла начнутся велосипеды.
Ранее мы писали, что в Петербурге появится больница для бездомных.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все