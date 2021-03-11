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Травмированных на санках и лыжах людей будут привозить в Институт скорой помощи
Сегодня, 14:42
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smirenny

Травмированных на санках и лыжах людей будут привозить в Институт скорой помощи

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По словам директора НИИ скорой помощи Вадима Мануковского, в этом году количество травмированных пациентов значительно увеличилось.

В четверг, 11 марта, глава НИИ скорой помощи Петербурга Вадим Мануковский в разговоре с "Петербургским дневником" рассказал, что институт развернул дополнительные отделения для травмированных на санках и лыжах. 

Специалист отметил, что горожане калечатся там, где отдыхают. Из-за закрытых границ все травмы приходятся непосредственно на наши склоны и катки, поэтому в этом году увеличилось количество травмированных пациентов.

Зима в этом году была достаточно суровая, снег и лед были почти все время. Я даже вынужден был открыть третье отделение под травму, перепрофилировав урологию

Вадим Мануковский.

 По словам специалиста, поток травматологических пациентов пока не снижается: с приходом тепла начнутся велосипеды. 

Ранее мы писали, что в Петербурге появится больница для бездомных.

Фото: Piter.TV

Теги: институт скорой помощи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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