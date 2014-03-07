В Петербурге появится больница для бездомных

Дудь организовал конкурс историй. Победил врач из Северной столицы. Теперь он сможет открыть клинику для бездомных.

Основатель "Благотворительной больницы" Сергей Иевков победил в конкурсе Юрия Дудя. Он сможет пройти обучение для лидеров некоммерческих организаций и зарегистрировать НКО. После курсов медик откроет амбулаторию для бездомных людей. Об этом стало известно в публикации в Instagram Юрия Дудя 7 марта.

Проекту Иевкова уже три года. Сейчас волонтеры оказывают помощь бездомным людям в мобильных пунктах, но участник конкурса хочет открыть бесплатную клинику.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в "Ночлежке" попросили помочь со сбором жетонов и проездных.

Фото: Инстаграм / yurydud