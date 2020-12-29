В "Ночлежке" попросили помочь со сбором жетонов и проездных

Средства для передвижения на общественном транспорте нужны бездомным людям.

В "Ночлежке" начали новый сбор: волонтеры попросили петербуржцев поделиться жетонами и проездными для бездомных подопечных благотворительной организации. Об этом сообщается в официальной группе "Ночлежки" "ВКонтакте".

По словам сотрудников организации, их запасы жетонов и проездных билетов почти на нуле, поэтому сейчас эти вещи особенно необходимы. Средства для передвижения на общественном транспорте города раздают людям, приходящим в "Ночлежку" за помощью. Как правило, замечают волонтеры, бездомные люди и без того стеснены в денежных средствах, поэтому почти лишены возможности передвигаться по городу на транспорте или даже добраться до приюта.

Жетоны и пополненные проездные можно принести в сам приют организации на Боровой, 112Б или положить в любую "ночлежкину" копилку для пожертвований. Прозрачные коробочки в виде домиков можно встретить во многих заведениях города.

Также "Ночлежка" объявила сбор термосов для бездомных людей.

Фото: ВКонтакте / Павел Иткин