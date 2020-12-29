"Ночлежка" объявила сбор термосов для бездомных людей

Подойдет компактная посуда объемом от 200 до 500 мл.

Благотворительная организация "Ночлежка" попросила неравнодушных петербуржцев помочь собрать для бездомных людей термосы. Акцию благотворители запустили в период по-настоящему зимних холодов, опустившихся на город.

Метеопрогнозы обещают жестокие холода и, к сожалению, не врут. От мороза за считанные минуты индевеют ресницы и коченеют пальцы. Зима – самое страшное время для тех, кто оказался на улице, а нынешняя зима – особенно. "Ночлежка"

До конца января в главном офисе организации на Боровой, 112Б собирают любые компактные термосы, которые хорошо держат тепло и не протекают. Подойдет посуда объемом от 200 до 500 мл, вещь не обязательно должна быть куплена специально для акции: в комментариях несколько горожан уже порадовались, что смогут пристроить практически новые термосы, без дела лежавшие дома. Все собранное волонтеры раздадут бездомным людям, которые приходят на стоянки Ночного автобуса за горячей едой: в термосах нуждающиеся смогут унести с собой горячий чай. При этом добровольцы попросили горожан не приносить термокружки – такие сосуды чаще всего сильно протекают при тряске и могут промочить вещи в сумке.

Ранее мы рассказывали, как муниципальный депутат помог петербурженке выгнать бездомных из подвала.

Фото: pixabay