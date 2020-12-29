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Муниципальный депутат помог петербурженке выгнать бездомных из подвала
Сегодня, 8:21
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nastya960

Муниципальный депутат помог петербурженке выгнать бездомных из подвала

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Такую "помощь" оценили не все.

Депутат муниципального округа "Оккервиль" Кирилл Волков оказал помощь обратившейся к нему местной жительнице. Она пожаловалась, что в подвале их дома на улице Дыбенко поселились лица без определенного места жительства. Женщина попросила решить эту проблему. Депутат написал об этом в своем Twitter.

Из переписки, которую опубликовал депутат стало понятно, что бездомных прогнали уже буквально через сутки после обращения.

Действия депутата понравились далеко не всем. В комментариях под этим постом собралось несколько недовольных горожан.

Петербургские бездомные смогут получать ежемесячные соцвыплаты на детей.

Фото: pixabay

Теги: дыбенко, кирилл волков, оккервиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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