Муниципальный депутат помог петербурженке выгнать бездомных из подвала

Такую "помощь" оценили не все.

Депутат муниципального округа "Оккервиль" Кирилл Волков оказал помощь обратившейся к нему местной жительнице. Она пожаловалась, что в подвале их дома на улице Дыбенко поселились лица без определенного места жительства. Женщина попросила решить эту проблему. Депутат написал об этом в своем Twitter.

Из переписки, которую опубликовал депутат стало понятно, что бездомных прогнали уже буквально через сутки после обращения.

Действия депутата понравились далеко не всем. В комментариях под этим постом собралось несколько недовольных горожан.

Петербургские бездомные смогут получать ежемесячные соцвыплаты на детей.

Фото: pixabay