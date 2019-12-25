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Петербургские бездомные смогут получать ежемесячные соцвыплаты на детей
Сегодня, 21:51
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smirenny

Петербургские бездомные смогут получать ежемесячные соцвыплаты на детей

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Депутаты Законодательного собрания поддержали законопроект в первом чтении.

Горожане без определенного места жительства получат возможность оформить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщило издание АБН.

Выплаты смогут получить также семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В Петербурге он составляет 11 465 рублей на взрослого и 11 176 рублей на ребенка. Сумма выплат составляет 5 588 рублей.

Всего в городе зарегистрировано 110 детей без определенного места жительства, которые подходят под вышеуказанный возраст.

Ранее мы писали, что более 10 тысяч врачей, заболевших на работе коронавирусом, получили компенсации.

Фото: Pixabay

Теги: бездомные, ежемесячные соцвыплаты на детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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