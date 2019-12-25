Петербургские бездомные смогут получать ежемесячные соцвыплаты на детей

Горожане без определенного места жительства получат возможность оформить ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Об этом сообщило издание АБН.
Выплаты смогут получить также семьи, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. В Петербурге он составляет 11 465 рублей на взрослого и 11 176 рублей на ребенка. Сумма выплат составляет 5 588 рублей.
Всего в городе зарегистрировано 110 детей без определенного места жительства, которые подходят под вышеуказанный возраст.
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Фото: Pixabay
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