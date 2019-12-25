Басманный районный суд Москвы арестовал средства, найденные оперативниками во время обысков у фигурантов дела.

Суд арестовал деньги и недвижимость Ивана Белозерцева и Бориса Шпигеля. Такое постановление принял Басманный районный суд. Пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская рассказала журналистам ТАСС о том, что под судебное решение попали средства в разной валюте в размере 230 млн рублей, а также 300 тысяч евро и 100 тысяч долларов, которые были изъяты у подозреваемых в рамках обысков.

Судом разрешено наложение ареста недвижимость, в том числе земельные участки и нежилые помещения в Пензенской области, Московской области и Ялте (имущество Белозерцева и его родственников, а также обоих супругов Шпигелей). Ирина Софинская, пресс-секретарь инстанции

Напомним, что Басманный суд взял под стражу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главу группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, а также его супругу Евгению Шпигель. Под арестом также оказались Антон Колосков, Геннадий Маркова и Федор Федотов. Фигуранты уголовного дела обвиняются по части 5 статьи 291, части 6 статьи 290, статье 291.1 УК РФ в зависимости от роли каждого в преступной схеме. Речь идет о даче, получении взятки или посредничестве в коррупционной деятельности. Следствие считает, что я января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил взятки в виде 31 млн рублей. За это он пообещал группе компаний "Биотэк" конкурентные преимущества при заключении госконтрактов.

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