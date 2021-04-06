Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Шпигеля

Бизнесмен будет находиться в СИЗО "Матросская тишина".

Мосгорсуд оставил в СИЗО главу "Биотэка" Бориса Шпигеля. Об этом сообщает пресс-служба инстанции. Руководитель группы фармацевтических компаний подозревается в даче взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Бизнесмен выразил готовность сотрудничать со следствием.

Суд постановил постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения. решение судьи

Напомним, что аналогичное решение сегодня днем Мосгорсуд принял в отношении Ивана Белозерцева, а также супруги Шпигеля Евгении. На заседании рассматривались жалобы, поданные стороной защиты на постановление Басманного районного суда столицы. Шпигель выступал по видеосвязи из "Матросской тишины". Он сообщил, что готов все рассказать следствию, если ему изменят меру пресечения.

Фото: Piter.tv