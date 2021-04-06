  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:49
71
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мосгорсуд оставил под стражей Белозерцева

0 0

Судья отклонил ходатайство защиты об отмене решения Басманного суда.

Мосгорсуд оставил под стражей бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Инстанция отклонила жалобу стороны защиты на арест по уголовному делу о получении крупной взятки. Чиновник останется в СИЗО.

Суд признал решение суда первой инстанции законным и обоснованным, постановил оставить его без изменения, а жалобу стороны защиты Белозерцева - без удовлетворения.

судья

Напомним, что Следственный комитет полагает, что с января по сентябрь прошлого года подозреваемый получил деньги и ценное имущество от Бориса Шпигеля, а также его супруги через посредников. Сумма предполагаемой взятки составила 31 млн рублей. Такие выплаты якобы связаны с предоставлением компании "Биотэк" конкурентных преимуществ" при заключении государственных контрактов. Во время обысков у экс-главы региона найдено 500 млн рублей. Он уволен с занимаемой должности указом президента из-за утраты доверия. 

Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Шпигеля.

Фото: Piter.tv

Теги: арест, иван белозерцев, мосгорсуд, пензенская область
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии