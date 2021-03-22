СК обнародовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора Белозерцева

Сейчас он глава группы фармацевтических компаний "Биотэк".

Следственный комитет Росии опубликовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора Ивана Белозерцева. Материалами поделилась пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как силовики просят главу региона подписать какие-то бумаги в своём кабинете. Он ставит подпись — после этого начался обыск.

СК заявляет, что взятку в размере 31 миллиона рублей Белозерцеву предлагал бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель. Сейчас он глава группы фармацевтических компаний "Биотэк". Он также считается подозреваемым по уголовному делу.

Ранее Путин поддержал выдвижение главы Пензенской области на второй срок.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации