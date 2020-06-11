Путин поддержал выдвижение главы Пензенской области на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Пензенской области Ивана Белозерцева на второй срок. Выборы губернаторы региона пройдут 13 сентября.
Белозерцев руководит областью с 2015 года. Путин отметил, что у него есть моральное право претендовать на пост второй раз, предъявив результаты работы людям. Глава государства заявил, что стоит напрямую общаться с людьми — показывать то, что сделано, и честно рассказывать о том, чего достичь не получилось.
Встреча Ивана Белозерцева и Владимира Путина проходила в режиме видеосвязи. Президент добавил, что работа в Пензенской области идёт в правильном направлении — развивается производство, сельское хозяйство, растёт уровень инвестиций.
Ранее в Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня.
Видео: Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Пензенской области от 11.06.2020
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все