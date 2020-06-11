Регион по-прежнему остаётся на первом этапе снятия ограничений.

В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 21 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора в своём телеграм-канале Дина Черёмушкина.

По её словам, Пензенская область по-прежнему остаётся на первом этапе снятия ограничений. До этого в регионе ввели обязательный масочный режим при посещении общественных мест. Однако разрешены занятия спортом на улице, а также работа непродовольственных магазинов площадью менее 400 квадратных метров с отдельным входом.

Ранее в Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля.

Видео: Instagram / ivan_belozercev_penza