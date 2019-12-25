Губернатор должен опубликовать указ о продлении режима повышенной готовности в ближайшее время.

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона Александра Усса.

В сообщении сказано, что решение оперативный штаб принял, исходя из докладов региональных Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.

Губернатор должен опубликовать указ о продлении режима повышенной готовности в ближайшее время.

На данный момент известно, что Красноярском крае зарегистрирован 5791 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы писали, что Крым начнёт принимать туристов с 1 июля.