В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора региона Александра Усса.
В сообщении сказано, что решение оперативный штаб принял, исходя из докладов региональных Роспотребнадзора и министерства здравоохранения.
Губернатор должен опубликовать указ о продлении режима повышенной готовности в ближайшее время.
На данный момент известно, что Красноярском крае зарегистрирован 5791 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Ранее мы писали, что Крым начнёт принимать туристов с 1 июля.
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