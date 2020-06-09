Крым начнёт принимать туристов с 1 июля

Бронировать места в гостиницах и отелях можно начинать с 9 июня.

Крым начнёт принимать туристов из других регионов России с 1 июля. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксёнов.

Бронировать места в гостиницах и отелях можно начинать с 9 июня.

Соответствующий указ будет опубликован сегодня на портале правительства республики Крым. Сергей Аксёнов, глава Крыма

Ранее мы писали, что в Крыму с 15 июня отменяют режим самоизоляции и обсервацию для приезжающих. Обязательная обсервация сохранится только для иностранных гостей - в том числе и для приезжих с Украины.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксёнов