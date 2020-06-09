Обязательная обсервация сохранится только для иностранных гостей.

В Крыму с 15 июня отменяют режим самоизоляции и обсервацию для приезжающих. Об этом на своей странице в Facebook написал глава республики Сергей Аксёнов.

Он подчеркнул, что меры, которые принял президент России, были правильными и именно они сейчас помогают Крыму достойно выйти из ситуации. Аксёнов поблагодарил всех жителей Крыма.

Потому что без должной дисциплины мы бы этого не добились. Сергей Аксёнов, глава республики Крым

По его словам, обязательная обсервация сохранится только для иностранных гостей - в том числе и для приезжих с Украины.

Ранее ВОЗ обратилась к москвичам после отмены самоизоляции.

Видео: Вконтакте / Сергей Аксёнов