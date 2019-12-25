Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Шпигеля

ТАСС рассказал о ходе дела со слов адвоката бывшего губернатора Пензенской области.

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 млн рублей от Бориса Шпигеля. Об этом журналисты ТАСС сообщили со ссылкой на заявление одного из адвокатов обвиняемого. В Мосгорсуде юрист признал факт передачи денежных средств. Он отметил, что сумма должна была пойти на избирательную кампанию. Сторона защиты также подчеркнула, что автомобиль Mercedes, считающийся следственными органами взяткой, на самом деле принадлежит компании "Биотэк".

Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании "Биотэк" и находится в лизинге. адвокат Ивана Белозерцева

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля и его супруги Евгении, главы компании "Фармация" Антона Колоскова, а также членов полпредства региона в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. Фигуранты обвиняются по части 5, части 6 статьи 290 и статьи 291.1 УК РФ.

Защита экс-губернатора Белозерцева обжаловала его арест.

Фото: Piter.tv