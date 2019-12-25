Защита экс-губернатора Белозерцева обжаловала его арест

Также обжаловано судебное постановление о заключении под стражу Бориса Шпигеля.

Защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжаловала его арест. Об этом журналистам ТАСС сообщил адвокат Алексей Шуварин. В пресс-службе судебной инстанции подтвердили информацию. Специалисты отметили, что на данный момент Мосгорсуд еще не назначил дату рассмотрения.

Нами подана апелляционная жалоба на арест Белозерцева, в жалобе мы просим назначить ему иную, более мягкую, меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Алексей Шуварин, адвокат Ивана Белозерцева

В пресс-службе Басманного суда Москвы напомнили, что также обжалован арест главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля. Мужчину обвиняют в том, что он дал взятку Ивану Белозерцеву.

Фото: Piter.tv