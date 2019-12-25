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На экс-губернатора Пензенской области завели новое уголовное дело
Сегодня, 9:56
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На экс-губернатора Пензенской области завели новое уголовное дело

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Ему вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбудили новое уголовное дело. Ему вменяют незаконное хранение оружия и боеприпасов. Об этом пишет издание "Коммерсантъ".

Основанием для возбуждения дела послужил рапорт нескольких сотрудников правоохранительных органов, которые весной текущего года проводили обыск в здании Пензенской областной администрации. В ходе следственных действий в помещении рядом с кабинетом Белозерцева обнаружили пистолет Макарова со спиленным номером и 96 патронов к нему.

Защита экс-главы региона утверждает, что оружие Белозерцеву не принадлежит. Они отмечают, что в это помещение мог зайти кто угодно, тем более – на пистолете и патронах не были обнаружены отпечатки пальцев бывшего губернатора.

Напомним, Белозерцев обвиняется в получении взятки от фармацевтического холдинга "Биотэк" в размере 31 миллиона рублей. За эти деньги экс-глава Пензенской области пообещал компании конкурентные преимущества при заключении государственных контрактов. Позже Белозерцев был уволен с занимаемой должности указом президента России Владимира Путина из-за утраты доверия.

Ранее суд арестовал ректора Казанского университета Гафурова по делу о заказном убийстве.

Фото: ВК / Пензенская область

Теги: иван белозерцев, незаконное хранение оружия, пензенская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

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