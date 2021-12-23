Суд арестовал ректора Казанского университета Гафурова по делу о заказном убийстве

Ильшат Гафуров пробудет под стражей до 21 февраля 2022 года.

Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета по делу о заказном убийстве. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе инстанции. Известно, что Ильшат Гафуров пробудет под стражей до 21 февраля следующего года. Фигуранту расследования уже предъявлено обвинение. Суд решил поддержать в выборе меры пресечения следственные структуры.

Суд удовлетворил ходатайство в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору. пресс-служба суда

В ТАСС уточнили, что на данный момент Гафуров проходит обвиняемым по двум преступным эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму. Накануне мужчину задержали по подозрению в причастности к гибели человека, которое произошло на территории Татарстана несколько лет назад. СМИ полагают, что ректор может быть связан с деятельностью местной организованной группы.

Фото и видео: Telegram / Московские суды общей юрисдикции