Ректора Казанского федерального университета обвинили в убийстве по найму

Ильшат Гафуров был задержан утром 22 декабря.

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову выдвинуто обвинение в заказном убийстве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Басманного районного суда города Москвы.

В отношении Гафурова возбуждено уголовное дело по статье об убийстве группой лиц по найму и предварительному сговору. Следователи настаивают на его заключении под стражу.

О задержании Гафурова стало известно утром 22 декабря. Ряд местных СМИ, ссылаясь на собственные источники, утверждали, что ректора могли задержать по подозрению в заказном убийстве, совершенном в 90-х годах.

Гафуров занимает должность ректора КФУ на протяжении 11 лет. Кроме того, он является депутатом Государственного совета Татарстана и действительным членом республиканской Академии наук.

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Фото: ВК / Казанский федеральный университет | КФУ