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Мэра Краснодара подозревают в получении взятки в виде ружья за 1,6 млн рублей
Сегодня, 13:07
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Мэра Краснодара подозревают в получении взятки в виде ружья за 1,6 млн рублей

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Андрей Алексеенко вступил в должность мэра 17 ноября 2021 года.

Против мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, в 2018 году Алексеенко будучи первым замглавы Краснодарского края через посредника получил взятку в виде дорогостоящего ружья. Его стоимость составляет около 1,6 млн рублей. 

В ответ чиновник пообещал оказать содействие по беспрепятственной выдаче заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома, хотя у него были выявлены недостатки.

В доме и на рабочем месте Алексеенко были проведены обыски.

Андрей Алексеенко вступил в должность мэра Краснодара 17 ноября текущего года. 

Ранее начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение полномочий.

Фото: Instagram / andrey.a.alekseenko

Теги: андрей алексеенко, взятка, краснодар, ружье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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