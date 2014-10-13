Мэра Краснодара подозревают в получении взятки в виде ружья за 1,6 млн рублей

Андрей Алексеенко вступил в должность мэра 17 ноября 2021 года.

Против мэра Краснодара Андрея Алексеенко возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По версии следствия, в 2018 году Алексеенко будучи первым замглавы Краснодарского края через посредника получил взятку в виде дорогостоящего ружья. Его стоимость составляет около 1,6 млн рублей.

В ответ чиновник пообещал оказать содействие по беспрепятственной выдаче заключения курируемого им департамента о соответствии возведенного многоквартирного дома, хотя у него были выявлены недостатки.

В доме и на рабочем месте Алексеенко были проведены обыски.

Андрей Алексеенко вступил в должность мэра Краснодара 17 ноября текущего года.

Ранее начальника УГИБДД Колымы задержали за превышение полномочий.

Фото: Instagram / andrey.a.alekseenko