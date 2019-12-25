СМИ: к мэру Краснодара Андрею Алексеенко пришли с обысками

Следственные мероприятия проходят в доме и на рабочем месте чиновника.

К недавно назначенному мэру Краснодара Андрею Алексеенко пришли с обысками. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник правоохранительных органах региона.

По информации собеседника агентства, сотрудники Федеральной службы безопасности проводят следственные мероприятия на рабочем месте и в доме чиновника.

С чем связаны обыски, пока неизвестно. Официальных заявлений по поводу происходящего от ведомств не поступало.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, Алексеенко на данный момент задержан. Его подозревают в получении взятки в размере более 1,5 млн рублей. За эту сумму мэр должен был оказать содействие по ускорению оформления необходимых документов для ввода в эксплуатацию домов одного из застройщиков.

Андрей Алексеенко вступил в должность мэра Краснодара 17 ноября текущего года. Ранее он занимал пост первого вице-губернатора региона.

Ранее в Казани задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.

Фото: Instagram / andrey.a.alekseenko