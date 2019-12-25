СМИ: задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров

После задержания его, предположительно, доставили в Москву.

В Казани задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Об этом сообщает сетевое издание "БИЗНЕС Online", ссылаясь на осведомленный источник.

По информации собеседника СМИ, задержание Гафурова произошло 21 декабря. В настоящее время он может находиться в Москве.

Источник издания назвал две возможные причины, по которым в отношении ректора проводились следственные действия – подозрение Гафурова по делу о заказном убийстве, совершенном в 90-х годах, либо по делу о коррупции с федеральными деньгами.

Гафуров занимает должность ректора КФУ на протяжении 11 лет. Кроме того, он является депутатом Государственного совета Татарстана и действительным членом республиканской Академии наук.

Ранее блогер Юрий Хованский пожаловался в ЕСПЧ на незаконный арест.

Фото: ВК / Казанский федеральный университет | КФУ