Блогер Юрий Хованский пожаловался в ЕСПЧ на незаконный арест

Блогер обвиняется в оправдании терроризма. С июня этого года он находится в СИЗО.

Арестованный блогер Юрий Хованский подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказала его девушка Мария Нелюбова.

По мнению Хованского, его незаконно задержали в ночь после обыска и до формального задержания, необоснованно избрали меру пресечения, на протяжении нескольких месяцев держат под стражей, а также нарушены требования безотлагательного рассмотрения жалоб на правомерность постановлений судов об избрании и продлении стражи.

Напомним, блогера арестовали в начале июня этого года. Причиной стала песня "Норд-Ост" – о теракте на Дубровке в 2002 году. В ней Хованский "высказывает" мнение о событиях того дня. Спустя полтора месяца блогер написал письмо, в котором извинился за песню. Однако ему вновь продлили арест. Более того, в августе он попал в перечень людей, причастных к экстремизму или терроризму. Спустя четыре месяца ареста Хованский в одном из писем в Twitter пожаловался на плохое самочувствие.

Друзья и поклонники блогера считают арест несправедливым. Девушка Хованского вовсе ищет свидетелей, готовых защитить блогера в суде. А вот сам Хованский уже потерял надежду на "счастливый" для него конец.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга