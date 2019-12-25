Юрий Хованский написал письмо с извинениями за песню про "Норд-Ост"

Блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором извинился за песню про "Норд-Ост". Обращение опубликовано на странице блогер Илья Мэддисон (Давыдов).
Мой товарищ Юра Хованский, сидящий сейчас в крестах, просил передать свои извинения всем, кого его песня оскорбила.
Илья Давыдов, блогер
Хованский хотел публично извиниться за песню на своём YouTube-канале, но в настоящее время блогер находится в СИЗО. По этой причине он попросил своих друзей разместить в интернете его извинения.
Я понимаю, что моя песня отвратительная и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было.
Юрий Хованский, блогер
Напомним, блогер обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Песню про "Норд-Ост" он исполнил во время стрима. Дзержинский районный суд Петербурга заключил мужчину под стражу до 8 августа 2021 года.
Фото: Объединенная пресс-служба судов
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