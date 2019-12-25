Юрий Хованский написал письмо с извинениями за песню про "Норд-Ост"

В настоящее время блогер находится в СИЗО.

Блогер Юрий Хованский написал письмо, в котором извинился за песню про "Норд-Ост". Обращение опубликовано на странице блогер Илья Мэддисон (Давыдов).

Мой товарищ Юра Хованский, сидящий сейчас в крестах, просил передать свои извинения всем, кого его песня оскорбила. Илья Давыдов, блогер

Хованский хотел публично извиниться за песню на своём YouTube-канале, но в настоящее время блогер находится в СИЗО. По этой причине он попросил своих друзей разместить в интернете его извинения.

Я понимаю, что моя песня отвратительная и не имеет оправдания. Эта песня – моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Юрий Хованский, блогер

Напомним, блогер обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Песню про "Норд-Ост" он исполнил во время стрима. Дзержинский районный суд Петербурга заключил мужчину под стражу до 8 августа 2021 года.

Фото: Объединенная пресс-служба судов