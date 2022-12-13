Более 80 петербургских гидов подписали письмо против поправок в закон об охранных зонах

В письме обращения сказано, что гиды считают своим долгом и делом жизни рассказывать горожанам и гостям города о красоте Петербурга, его выдающейся архитектуре и истории.

В Петербурге гиды и экскурсоводы направили депутатам ЗакСа письмо с просьбой отказаться от голосования за поправки в закон № 820-7 "О границах объединённых зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон" (закон "о зонах охраны").

В понедельник, 6 марта, письмо в защиту исторических зданий Петербурга подписали 87 человек. Подписи собирали на ежегодном собрании Содружества гидов Петербурга. В письме обращения сказано, что гиды считают своим долгом и делом жизни рассказывать горожанам и гостям города о красоте Петербурга, его выдающейся архитектуре и истории.

В обращении подчеркивают, что "новая редакция Закона 820-7, снимает строительные запреты, которые защищают и сохраняют наш город, в угоду реализации транспортных проектов и реновации, что совершенно недопустимо".

Ранее депутаты представили порядок согласования выступлений уличных музыкантов в Петербурге. Согласно решению городских депутатов, в большинстве случаев разрешение на проведение концертов под открытым небом будет выдавать районная администрация. Исключением из правил станет Дворцовая площадь, где проведение мероприятий нужно будет согласовывать с комитетом по культуре. На сайте ведомства разместят список адресов, по которым разрешено выступать. Места разделят на "тихие" и "умеренные". В последних возможно будет использование аппаратуры мощностью не более 500 Ватт.

Фото: Piter.tv

